Став відомий призовий фонд Євро-2020

Наша збірна вже заробила €9,25 млн – це бонус для всіх учасників фінальної стадії турніру.

Призовий фонд для команд-учасниць Євро-2020 становить €371 млн, передає fakty.com.ua.

За перемогу на груповому етапі можна буде заробити €1,5 млн, за нічию €750 тис. За вихід в 1/8 фіналу УЄФА заплатить €2 млн, за чвертьфінал – €3,25 млн, за потрапляння в півфінал по €5 млн. Переможець турніру отримає додатковий бонус в €10 млн, а фіналіст як «втішний» приз – €7 млн.

Відомо, що збірна України вже заробила €9,25 млн, адже цей бонус отримають всі учасники фінальної стадії турніру.

Призові на останніх футбольних чемпіонатах Європи:

Євро-2000 – €109 млн

Євро-2004 – €202 млн

Євро-2008 – €184 млн

Євро-2012 – €196,5 млн

Євро-2016 – €301 млн

Євро-2020 – €371 млн.

Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.