Футбольне Євро-2020: хто раніше ставав чемпіоном

З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи відбудеться чемпіонат континенту-2020 року, який через пандемію коронавируса перенесли на один рік.

Збірна України виступить у фінальній стадії утретє поспіль. У 2012-го та 2016 роках нашій команді не вдалося вийти з групи, передає Укрінформ.

Перший чемпіонат, в яких зустрічалися найкращі національної футбольної збірної контенента, відбувся в в 1958-1960-х роках з ініціативи тодішнього генерального секретаря Союзу європейських футбольних асоціацій француза Анрі Делоне. З того часу пройшло 15 турнірів.

Формат відбіркового та фінального турнірів кілька разів змінювався. Влітку 2016 року у фінальній стадії футбольного Євро уперше грали 24 команди. Стільки ж учасників буде й на Євро-2020, однак сам чемпіонат пройде у революційному форматі. Матчі відбудуться не на території однієї або двох сусідніх держав, а на 11-ти стадіонах 11 міст 11 країн континенту.

Найбільш титулованими збірними Європи є команди Німеччини (ФРН) та Іспанії, які по три рази ставали чемпіонами континенту. Причому, іспанці стали першою збірною, якій це вдалося зробити двічі поспіль.

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Усі чемпіони Європи з футболу:

1960 рік. (Країна проведення - Франція). СРСР

1964. (Іспанія). Іспанія

1968. (Італія). Італія

1972. (Бельгія). ФРН

1976. (Югославія). Чехословаччина

1980. (Італія). ФРН

1984. (Франція). Франція

1988. (ФРН). Нідерланди

1992. (Швеція). Данія

1996. (Англія). Німеччина

2000. (Бельгія/Нідерланди). Франція

2004. (Португалія). Греція

2008. (Австрія/Швейцарія). Іспанія

2012. (Польща/Україна). Іспанія

2016. (Франція). Португалія.

Фото: uefa.com.