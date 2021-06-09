Футбольне Євро-2020: хто раніше ставав чемпіоном
Збірна України виступить у фінальній стадії утретє поспіль. У 2012-го та 2016 роках нашій команді не вдалося вийти з групи, передає Укрінформ.
Перший чемпіонат, в яких зустрічалися найкращі національної футбольної збірної контенента, відбувся в в 1958-1960-х роках з ініціативи тодішнього генерального секретаря Союзу європейських футбольних асоціацій француза Анрі Делоне. З того часу пройшло 15 турнірів.
Формат відбіркового та фінального турнірів кілька разів змінювався. Влітку 2016 року у фінальній стадії футбольного Євро уперше грали 24 команди. Стільки ж учасників буде й на Євро-2020, однак сам чемпіонат пройде у революційному форматі. Матчі відбудуться не на території однієї або двох сусідніх держав, а на 11-ти стадіонах 11 міст 11 країн континенту.
Найбільш титулованими збірними Європи є команди Німеччини (ФРН) та Іспанії, які по три рази ставали чемпіонами континенту. Причому, іспанці стали першою збірною, якій це вдалося зробити двічі поспіль.
Усі чемпіони Європи з футболу:
1960 рік. (Країна проведення - Франція). СРСР
1964. (Іспанія). Іспанія
1968. (Італія). Італія
1972. (Бельгія). ФРН
1976. (Югославія). Чехословаччина
1980. (Італія). ФРН
1984. (Франція). Франція
1988. (ФРН). Нідерланди
1992. (Швеція). Данія
1996. (Англія). Німеччина
2000. (Бельгія/Нідерланди). Франція
2004. (Португалія). Греція
2008. (Австрія/Швейцарія). Іспанія
2012. (Польща/Україна). Іспанія
2016. (Франція). Португалія.
Фото: uefa.com.