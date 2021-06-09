Стала відома арена, де пройде бій Джошуа - Усик

Боксерський поєдинок між володарем титулів WBA/WBO/IBF/IBO у суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та ексабсолютним чемпіоном світу у крузервейті українцем Олександром Усиком пройде у Лондоні на футбольному стадіоні.

За інформацією видання Sky Sports, поєдинок відбудеться на на стадіоні «Тоттенгем Готспур», який вміщує 62 тисячі глядачів, передає Укрінформ. Читайте також: Бокс: Хижняк виграв європейську олімпійську кваліфікацію Передбачається, що суперники вийдуть на ринг у вересні. Офіційно бій можуть оголосити вже до кінця поточного тижня. Фото: klitschko-brothers.com.