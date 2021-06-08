Бокс: Хижняк виграв європейську олімпійську кваліфікацію

Лідер збірної України з боксу Олександр Хижняк став переможцем європейського кваліфікаційного турніру в Парижі (Франція).

Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, в фіналі олімпійського відбору у ваговій категорії до 75 кг Хижняк взяв гору над росіянином Гребом Бакши (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27), передає Укрінформ.

Ліцензію на участь в Олімпіаді-2020 Хижняк завоював, вийшовши до півфіналу паризького турніру.

Як повідомлялося, збірна України здобула чотири олімпійські ліцензії в боксі (Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко).

Фото: fbu.org.ua.