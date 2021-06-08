Бокс: Україна виборола чотири олімпійські ліцензії

Сьогодні, 8 червня, Олександр Хижняк проведе фінальний бій на паризькому турнірі.

В Парижі завершується Європейський ліцензійний турнір з боксу. Україна завоювала чотири путівки на Ігри в Токіо, передає Укрінформ.

Останній шанс вибороти путівку на Олімпіаду в Токіо втратив українець Євген Барабанов (вагова категорія до 69 кг), який поступився у стиковому бою Ескерхану Мадієву з Грузії – 1:4.

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Таким чином, Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо представлятимуть: Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг), Ярослав Харциз (вагова категорія до 63 кг), Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг) і Анна Лисенко (вагова категорія до 69 кг).

У заключний день турніру в Парижі відбудуться фінальні бої. З українських боксерів туди пробився лише Олександр Хижняк.