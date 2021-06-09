Українські юніори успішно стартували у парній сітці «Ролан Гаррос»
Укрінформ
Представники українського тенісу Гліб Самофалов, В'ячеслав Бєлінський та Сабіна Зейналова виграли матчі першого кола парного розряду Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.
Бєлінський разом з Петром Нестеровим з Болгарії переміг дует Бруно Кузухара (CША)/Жоау Лурейру (Бразилія) - 7:5, 2:6, 10:6, передає Укрінформ.
Результати інших матчів: Мартин Кац (Бельгія)/Гліб Самофалов (Україна) - Міка Ліппі/Макс Ганс Реберг (обидва - Німеччина) - 7:6 (8:6), 6:4, Поліна Яценко (Росія)/Сабіна Зейналова (Україна) - Анель Леклерк/Люсі Нгуєн Там (обидві - Франція) - 4:6, 7:5, 10:6.
На фото: В'ячеслав Бєлінський/tennisua.org.