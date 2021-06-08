Козлова перемогла Бренгл на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі
Укрінформ
Українська тенісистка Ккатеріна Козлова вийшла до третього кола Viking Open Nottingham - WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.
Катерина (№159 WTA) обіграла Медісон Бренгл зі США (84) - 6:3, 5:7, 6:3, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 2 години 10 хвилин.
Наступною суперницею українки буде переможниця поєдинку Джоанна Конта (Велика Британія, 20) - Леслі Керкгоф (Нідерланди, 177).
Фото: btu.org.ua.