Завацька виграла стартовий матч на турнірі WTA 125 у Хорватії

Укоаінская тенісистка Катаріна Завацька вийшла у вівторок до другого кола турніру WTA 125 у місті Бол (Хорватія) із призовим фондом 115 тис дол.

21-річна уродженка Луцька (№129 WTA) обіграла Далму Гальфі з Угорщини (239) - 6:2, 6:3, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 21 хвилину.

Катаріна також виступить на Croatia Bol Open у парному розряді. Разом із партнеркою Анною-Кароліною Шмідловою зі Словаччини Завацка зіграє проти Гальфі та Кімберлі Циммерманн з Бельгії.

Змагання триватимуть у Болі до 13 червня.

Фото: j48tennis.net.