У матчі зі Швентек не вистачило досвіду - Марта Костюк залишає Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк достроково залишає турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу змагань Костюк поступилася діючої чемпіонки Ролан Гаррос Иги Швентек з Польщі - 3:6, 4:6, передає Укрінформ.

«Чи показала я все, що могла? Якщо глобально говорити про матч, то він дійсно вийшов класним. Єдине, чого мені не вистачило, - це досвіду. Іга все-таки на рік старше, вона рік відіграла стабільно, не знаю, скільки саме матчів, але це відчувалося», - розповіла Костюк в коментарі BTU.

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За словами Марти, вона дуже задоволена турніром, і не буде картати себе за цю поразку.

«Все було дуже близько, кілька розіграшів все вирішили, незважаючи на те, що матч пройшов в двох сетах. Але це гра і такі матчі - це те, чому я граю в теніс. Для мене було дуже важливо зрозуміти, на якому рівні я сьогодні знаходжуся, над чим ще мені треба працювати. Я це чітко побачила, я вважаю, що в цьому році дійсно можливо виграти Grand Slam. Я щиро це кажу, щиро в це вірю, просто я дуже сподіваюся, що мені вистачить здоров'я і правильної підготовки, щоб це сталося. В цілому це була класна гра, але вийшло, як вийшло», - підсумувала киянка.

Костюк втретє виступила на Ролан Гаррос і другий - в основній сітці. Торік українка подолала кваліфікацію і програла в стартовому матчі основи, а нинішнього сезону Марта вперше дійшла до четвертого кола.

Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото: Getty Images.