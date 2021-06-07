Завацька зіграє в одиночному та парному розрядах турніру WTA у Хорватії

Українська тенісистка Катаріна Завацька виступить на турнірі Croatia Bol Open WTA 125 у місті Бол (Хорватія) із призовим фондом 115 тис дол.

Першою суперницею 21-річної уродженки Луцька (№129 WTA) в одиночній сітці стане одна із переможниць кваліфікації, повідомляє, повідомляє BTU.

У парному турнірі Завацька зіграє разом з Анною-Кароліною Шмідловою зі Словаччини. У першому колі дует зустрінеться з угоркою Далмою Галфі та Кімберлі Циммерманн з Бельгії.

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Змагання основної сітки триватимуть у Болі 8-13 червня.

Фото: j48tennis.net.