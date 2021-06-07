Завацька зіграє в одиночному та парному розрядах турніру WTA у Хорватії
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька виступить на турнірі Croatia Bol Open WTA 125 у місті Бол (Хорватія) із призовим фондом 115 тис дол.
Першою суперницею 21-річної уродженки Луцька (№129 WTA) в одиночній сітці стане одна із переможниць кваліфікації, повідомляє, повідомляє BTU.
У парному турнірі Завацька зіграє разом з Анною-Кароліною Шмідловою зі Словаччини. У першому колі дует зустрінеться з угоркою Далмою Галфі та Кімберлі Циммерманн з Бельгії.
Змагання основної сітки триватимуть у Болі 8-13 червня.
Фото: j48tennis.net.