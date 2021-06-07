Костюк дебютує в четвертому колі Grand Slam проти чемпіонки Ролан Гаррос

У понеділок, 7 червня, пройдуть поєдинки дев'ятого ігрового дня другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який триває в Парижі.

У четвертому колі жіночого одиночного розряду вперше в кар'єрі виступить українка Марта Костюк, яка зіграє проти чинної чемпіонки Ролан Гаррос Іги Швентек з Польщі, передає Укрінформ. Поєдинок відбудеться у вечірній сесії на корті ім. Філіпа Шатріє. Початок заплановано на 22.00 за київським часом. Читайте також: Марта Костюк вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. Фото: Getty Images.