Марта Костюк вийшла до четвертого кола Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє в четвертому колі турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

Поєдинок третього кола проти росіянки Варвари Грачової киянка завершила на свою користь з рахунком 6:1, 6:2, передає Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу турніру Костюк розіграє з переможницею протистояння посіяної під 30-м номером естонки Анетт Контавейт з Ігою Швентек з Польщі (8-а сіяна).

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Костюк втретє грає на Ролан Гаррос і другий - в основній сітці. Торік українка подолала кваліфікацію і програла в стартовому матчі основи.

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Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото: Getty Images.