Марта Костюк вперше пробилася до третього кола Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі подолала друге коло турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить у Парижі.

Поєдинок проти китаянки Чжен Сайсай киянка завершила на свою користь з рахунком 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

Путівку до третього кола турніру Костюк розіграє з переможницею протистояння росіянки Варвари Грачової з італійкою Камілою Джорджі.

Костюк втретє грає на Ролан Гаррос і вдруге в основній сітці. Торік українка подолала кваліфікацію і програла в стартовому матчі основи.

Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото: ФТУ.