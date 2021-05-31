Марта Костюк перемогла експершу «ракетку» світу в першому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк подолала перше коло другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить у Парижі.

У стартовому поєдинку Костюк завдала поразки посіяній під 12-м номером експершій «ракетці» світу Гарбіньє Мугурусі з Іспанії - 6:1, 6:4, передає Укрінформ. Путівку до третього кола турніру Костюк розіграє з переможницею протистояння китаянки Чжен Сайсай та іспанки Сари Соррібес-Тормо. Читайте також: Світоліна стартуватиме на головному корті Ролан Гаррос Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.