Марта Костюк перемогла експершу «ракетку» світу в першому колі Ролан Гаррос

Марта Костюк перемогла експершу «ракетку» світу в першому колі Ролан Гаррос

Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк подолала перше коло другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить у Парижі.

У стартовому поєдинку Костюк завдала поразки посіяній під 12-м номером експершій «ракетці» світу Гарбіньє Мугурусі з Іспанії - 6:1, 6:4, передає Укрінформ.

Путівку до третього кола турніру Костюк розіграє з переможницею протистояння китаянки Чжен Сайсай та іспанки Сари Соррібес-Тормо.

Читайте також: Світоліна стартуватиме на головному корті Ролан Гаррос

Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-