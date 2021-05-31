Світоліна стартуватиме на головному корті Ролан Гаррос

Став відомий розклад матчів третього ігрового дня на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

Як інформує BTU, 5-й номер «посіву» українка Еліна Світоліна у вівторок, 1 червня, зіграє проти власниці wild card француженки Осеан Бабель. Матч пройде першим запуском на головній арені турніру, Корті імені Філіпа Шатріє, і розпочнеться о 13.00 за київським часом, передає Укрінформ.

До цього, о 12.00, Катаріна Завацька зустрінеться з посіяною під 17-м номером Марією Саккарі з Греції. Тенісистки відкриють ігровий день на Корті №14.

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Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото: Getty Images.