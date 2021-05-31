Світоліна залишилася на шостій позиції в рейтингу WTA
Укрінформ
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 31 травня.
В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша «ракетка» України Еліна Світоліна зберегла шосту позицію, передає Укрінформ.
Даяна Ястремська опустилася на одну сходинку - 38-а, Марта Костюк - 81-а, Катаріна Завацька - 129-а, Ангеліна Калініна - 139-а, Леся Цуренко - 140-а, Катерина Козлова - 159-а.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку - японка Наомі Осака, румунка Сімона Халеп, Аріна Соболенко з Білорусі та американка Софія Кенін.
Фото: wtatennis.com.