Калініна обіграла експершу «ракетку» світу на старті Ролан Гаррос

Українська тенісистка Ангеліна Калініна упевнено подолала перше коло другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який розпочався у Парижі.

У стартовому поєдинку Калініна завдала поразки посіяній під 26-м номером експершій «ракетці» світу Анжелік Кербер з Німеччини - 6:2, 6:4, передає Укрінформ. Путівку до третього кола турніру Калініна розіграє з переможницею протистояння між американкою Даніель Коллінз і китаянкою Сіюй Ван. Читайте також: Калініна виграла фінал кваліфікації Ролан Гаррос Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня. Фото - ФТУ.