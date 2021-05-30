Калініна обіграла експершу «ракетку» світу на старті Ролан Гаррос

Калініна обіграла експершу «ракетку» світу на старті Ролан Гаррос

Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна упевнено подолала перше коло другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який розпочався у Парижі.

У стартовому поєдинку Калініна завдала поразки посіяній під 26-м номером експершій «ракетці» світу Анжелік Кербер з Німеччини - 6:2, 6:4, передає Укрінформ.

Путівку до третього кола турніру Калініна розіграє з переможницею протистояння між американкою Даніель Коллінз і китаянкою Сіюй Ван.

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Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото - ФТУ.

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