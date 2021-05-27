Калініна виграла фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна подолала відбір другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) в Парижі.
У фіналі кваліфікації Калініна обіграла румунку Жаклін Адіна Крістіан - 6 4, 6:1, передає Укрінформ.
Відзначимо, що Калініна вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці Ролан Гаррос.
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня, в одиночному розряді якого також візьмуть участь українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Марта Костюк.
Фото: FFT.