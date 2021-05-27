Калініна виграла фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Українка Ангеліна Калініна подолала відбір другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) в Парижі.

У фіналі кваліфікації Калініна обіграла румунку Жаклін Адіна Крістіан - 6 4, 6:1, передає Укрінформ.

Відзначимо, що Калініна вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці Ролан Гаррос.

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Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня, в одиночному розряді якого також візьмуть участь українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Марта Костюк.

Фото: FFT.