Світоліна програла в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна достроково завершила виступ на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом € 34,367 млн, який проходить в Парижі.

За вихід до четвертого кола змагань посіяна під 5-м номером Світоліна програла 33-й «ракетці» світу Барборі Крейчиковій з Чехії - 3:6, 2:6, передає Укрінформ.

Путівку до чвертьфіналу Ролан Гаррос Крейчикова розіграє з американкою Слоун Стівенс, яка здобула перемогу над чешкою ​​Кароліною Муховою - 7:5, 6:3.

Світоліна водинадцяте грала на Відкритому чемпіонаті Франції і увосьме - в основній сітці. Кращий результат - чвертьфінал у 2015, 2017 і 2020 роках.

Нагадаємо, що в 2010 році Еліна виграла юніорський Ролан Гаррос в одиночному розряді.

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