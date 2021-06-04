У Парижі затримали російську тенісистку – підозрюють договірну гру

Французькі правоохоронці затримали у Парижі російську тенісистку Яну Сізікову за підозрою у договірній грі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За словами прокурорів, Сізікову було затримано 3 червня ввечері після програшу у парній сітці Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros). Її звинувачують «спортивному хабарництві» та «організованому шахрайстві».

Правоохоронці також провели обшук у готельному номері тенісистки.

Зазначається, що розслідування щодо «організованого шахрайства» та «спортивної корупції» розпочалося ще у жовтні минулого року після того, як Сізікова в дуеті з американкою Медісон Бренгл програла румунській парі Андреї Міту та Патрісії Марії Тігін.

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Матч привернув увагу правоохоронних органів через незвичайні ставки на нього під час самої гри.

Пізніше співрозмовник, обізнаний з ходом слідства, заявив, що під приціл правоохронців потрапили декілька гравців тенісу, включаючи Сізікову.

26-річна Сізікова нині займає 101 місце в світовому рейтингу у парному розряді.