Стаховський програв у кваліфікації турніру ATP Tour 250 у Штутгарті
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський невдало стартував у кваліфікації турніру Mercedes Cup - ATP Tour 250 у Штутгарті (Німеччина) із загальним призовим фондом 618 тис 735 євро.
У півфіналі відбору киянин (№ 210 ATP) поступився Петеру Гойовчику з Німеччини (134) - 1:6, 6:7 (4:7), передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 1 годину 13 хвилин.
Загальний рахунок зустрічей між Стаховським та Гойовчиком став 2:2.
Основна сітка змагань у Штутгарті пройде 8-13 червня.
Фото: btu.org.