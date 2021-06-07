Стаховський програв у кваліфікації турніру ATP Tour 250 у Штутгарті

Стаховський програв у кваліфікації турніру ATP Tour 250 у Штутгарті

Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський невдало стартував у кваліфікації турніру Mercedes Cup - ATP Tour 250 у Штутгарті (Німеччина) із загальним призовим фондом 618 тис 735 євро.

У півфіналі відбору киянин (№ 210 ATP) поступився Петеру Гойовчику з Німеччини (134) - 1:6, 6:7 (4:7), передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 13 хвилин.

Загальний рахунок зустрічей між Стаховським та Гойовчиком став 2:2.

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Основна сітка змагань у Штутгарті пройде 8-13 червня.

Фото: btu.org.

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