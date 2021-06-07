Сачко та Орлов вийшли до «основи» турніру ATP Challenger Tour в Алмати
Укрінформ
Українські тенісисти Віталій Сачко і Владислав Орлов пробилися до основної сітки турніру ATP Challenger Tour в Алмати (Казахстан) із призовим фондом 52 тис 80 дол.
У фіналі кваліфікації українці обіграли суперників у двусетових матчах, передає Укрінформ.
Сачко переміг француза Корентена Донеллі, (6:1, 6:3), а Орлов залишив за бортом другого сіяного Єспера Де Йонга з Нідерландів (6:4, 6:1).
Матчі основної сітки турніру в Казахстані проходитимуть 7-13 червня.
На фото: Владислав Орлов/btu.org.