Бій Усик – Джошуа можуть оголосити 4 червня

За словами промоутера Усика, місце проведення бою – це не головна проблема переговорів.

Промоутер боксера Олександра Усика – Олександр Красюк повідомив talksport.com, що про бій українця з чемпіоном WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа можуть повідомити в п'ятницю, 4 червня.

«Ми хочемо, щоб Усик побився з Ей Джеєм, і ми важко працюємо над цим. WBO дала додатковий час на переговори, щоб закрити операцію - до п'ятниці.

Ми на зв'язку з Едді Гірном (промоутер Джошуа) і сподіваємося, що закриємо угоду в п'ятницю.

Місце - це не головна проблема для нас. Перш за все потрібно залагодити умови по бою, а локація буде визначена пізніше», - сказав Красюк.

В кінці травня Всесвітня боксерська організація (WBO) дала Джошуа і Усіку 10 днів на підписання контракту на бій. Повідомлялося, що поєдинок може відбутися 28 серпня.

У той же час Гірн стверджував, що Джошуа може звільнити титул WBO, якщо переговори з командою Усика не завершаться успіхом.