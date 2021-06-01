Промоутер Джошуа не виключає, що бій проти Усика може зірватися

Едді Гірн хоче більше часу на переговори і не піде на торги.

Британський промоутер Едді Гірн поділився з boxingscene.com подробицями організації поєдинку між володарем титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком.

«До тих пір поки все проходитиме гладко, і ніхто не спробує виставити себе розумнішим за всіх інших, переговори по поєдинку триватимуть. Я вважаю, що це дуже хороший поєдинок. Це не бій з Ф'юрі, але все ж це також гідний варіант.

Ми все ще ведемо переговори, але думаю, якщо б обидві сторони звернулися до WBO з проханням дати нам більше часу, то вони пішли б на поступки. Хочу сказати, ми або домовимося зі стороною Усика або підемо.

Я маю на увазі, що ми не збираємося йти на промоутерські торги, робити ставки і возитися з усім цим.

До речі, я не звинувачую WBO в тому, що зараз відбувається. Вони були терплячими, і коли прийшов час, зробили те, що повинні. Так що мене не дратує ця організація, мене дратує, що Джошуа постійно говорять з ким битися», - сказав Гірн.

Очікується, що Усик поб'ється з іншим британцем Джо Джойсом, якщо Джошуа вирішить звільнити титул WBO.

Джошуа в серпні мав битися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Однак, поєдинок довелося відкласти через необхідність проведення третього бою між Тайсоном і екс-чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Фото: boxingscene.com