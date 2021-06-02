Красюк: чекаємо рішення Джошуа, скоро дізнаємося, чи достатньо він хоробрий

Британець може звільнити титул WBO, щоб не битися з Усиком.

Промоутер Олександр Красюк заявив, що рішення по бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа має бути прийнято найближчим часом, повідомляє Sky Sport, передає Укрінформ.

За його словами, доля поєдинку залежить винятково від команди британського чемпіона.

«Чекаємо рішення Ентоні Джошуа. Скоро дізнаємося, чи достатньо він хоробрий, щоб ризикнути поборотися за всі свої титули», - сказав Красюк.

«Інші варіанти? Поки поняття не маю. Ми чекаємо рішення Джошуа», - додав промоутер.

В кінці травня Всесвітня боксерська організація (WBO) дала сторонам 10 днів для підписання контракту на бій. Красюк заявляв, що поєдинок Усика і Джошуа може відбутися 28 серпня.

Днями промоутер Джошуа Едді Хирн зізнався, що Ентоні може звільнити титул WBO, якщо переговори з командою Усика не увінчаються успіхом.

Нагадаємо, Усик в своєму останньому бою переміг Дерека Чісору за очками. Джошуа в кінці минулого року нокаутував Кубрата Пулєва, захистивши пояса WBA, WBO і IBF.

Фото: sport.bigmir.net