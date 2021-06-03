Хочу довести, що можу бути корисний збірній – Ярмоленко

Сьогодні в Дніпрі наша збірна грає контрольний матч проти Північної Ірландії.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що налаштований проявити себе в товариському матчі проти Північної Ірландії, передає Укрінформ.

«Ми повинні думати про свою гру, про її якість, про тактичні моменти, про які просить тренерський штаб. Останні результати не ті, які нам би хотілося. Ми граємо вдома, тому повинні в будь-якому випадку грати на перемогу, неважливо який статус гри.

Я скучив за грою, були різні причини, травма, не грав досить довгий період часу. Для футболіста одна справа тренуватися, а інша справа - грати. Мені потрібна ігрова практика, потрібно набирати форму. Це буде хороша інформація для тренерського штабу, подивитися, в якому я стані і готовий грати на Євро.

У мене величезна мотивація зіграти найближчі дві гри, хочу довести собі, що можу бути корисний збірній та гідний бути тут. Мотивований як ніколи», - сказав Ярмоленко.

Ярмоленко приєднався до збірної після завершення сезону в АПЛ. У минулому сезоні вінгер забив три голи і віддав п'ять результативних передач в 24 іграх за «Вест Гем».

Україна зіграє проти Північної Ірландії 3 червня в Дніпрі. Це буде другий спаринг команди Андрія Шевченка під час підготовки до Євро-2020.