Україна – Північна Ірландія. Ще одна репетиція перед Євро

3 червня у Дніпрі команда Андрія Шевченка тестуватиме основний склад на чемпіонат Європи.

Збірна України, офіційним партнером якої є Parimatch, продовжує підготовку до Євро. На черзі у команди Андрія Шевченка матч проти Північної Ірландії (3 червня, Дніпро, 21:00), яка була нашим суперником на минулому чемпіонаті Європи. Тоді наша збірна поступилася 0:2, але навряд хтось з футболістів розглядатиме цю гру в якості можливості взяти реванш. Адже напередодні великого турніру завдання у команди зовсім інші.

Втім, перемога при цьому точно не буде зайвою, адже чотири попередні матчі завершилися з однаковим рахунком – 1:1. Зараз аналітики Parimatch дають 54% на перемогу України і 20% на перемогу Північної Ірландії, ще 26% залишається на нічию.

Цього разу Північна Ірландія не змогла пробитися на європейську першість. У відборі вона грала з Нідерландами (наш суперник на Євро), поступилася на виїзді (1:3) та зіграла внічию вдома (0:0). Після групового етапу команда посіла третє місце, обіграла спершу у стикових матчах Боснію і Герцеговину, але потім у вирішальній грі поступилася Словаччині.

Якщо порівнювати Північну Ірландію з Байхрейном, з яким ми нещодавно грали, та з Кіпром, з яким гратимемо 7 липня, то цей суперник об’єктивно найсильніший. Зокрема, 48 місце в рейтингу ФІФА каже саме за себе. У нас, нагадаємо, 24 позиція.

Варто також відзначити різницю між командами у трансферній вартості гравців. За оцінками порталу transfermarkt склад збірної України коштує понад 200 мільйонів євро, тоді як у Північної Ірландії ця цифра в 10 разів менше.

Якщо говорили про склад нашої команди, то тут варто нагадати про втрати. Через травми Євро-2020 пропустять Мораес, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка. Вчора зі списку збірної виключили Андрія Луніна, Олександра Сироту, Богдана Михайличенка, Артема Бондаренка і Богдана Лунєва.

Часу на експерименти у Андрія Шевченка практично не залишилося, вже 13 червня нас чекає гра на Євро проти Нідерландів. Тому, не виключено, що у матчі з Північною Ірландією ми побачимо на полі тих, кому тренерський штаб довірить місце у основному складі на чемпіонаті Європи.