Калініна програла Коллінз у другому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Ангеліна Калініна достроково завершила виступ на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У поєдинку другого кола Калініна програла американці Даніель Коллінз - 0:6, 2:6, передає Укрінформ.

Путівку до четвертого кола Ролан Гаррос Коллінз розіграє з переможницею протистояння між посіяною під 7-м номером американкою Сереною Вільямс і румункою Міхаелою Бузернеску.

Коллінз минулого сезону дійшла в Парижі до чвертьфіналу, що є її найкращим результатом на цих змагання за чотири роки.

Калініна вп'яте поспіль виступила на Відкритому чемпіонаті Франції. Цього року їй вперше вдалося пройти кваліфікацію і зіграти в основній сітці турніру.

Відкритий чемпіонат Франції пройде до 13 червня.

Фото: flickr.com.