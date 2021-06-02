Рада ухвалила закон про меценатство у сфері спорту

Верховна Рада ухвалила закон, що визначає загальні засади меценатства у сфері спорту та врегульовує права меценатів спорту.

Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту" (№3498) у другому читанні підтримали 302 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головною метою законопроєкту є підвищення ефективності та дієвості меценатської допомоги в сфері спорту та, як наслідок, забезпечення активної участі меценатів у реалізації соціально важливих заходів", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, законом визначено поняття «меценатська діяльність у сфері фізичної культури і спорту» і «меценатська допомога».

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Очікується, що прийняття закону дасть змогу зменшити бюджетне навантаження у цій сфері, допоможе залучити додаткові джерела фінансування спорту, сприятиме розвитку вітчизняної спортивної інфраструктури, устаткування та спорядження.

Як повідомлялося, у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту" (№3498) був ухвалений 14 липня 2020 року.