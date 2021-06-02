Рада хоче удосконалити законодавство про антидопінгову діяльність у спорті

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 342 народні депутати.

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону спрямовано на приведення чинного законодавства України у відповідність із Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті, забезпечення створення необхідних правових та організаційних засад щодо акредитації лабораторії антидопінгового контролю та створення умов для дотримання Україною, Національним антидопінговим центром вимог Всесвітнього антидопінгового агентства.

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Законопроєктом, зокрема, пропонується розробити новий закон "Про антидопінгову діяльність у спорті", враховуючи положення Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, а Закон України "Про антидопінговий контроль у спорті" визнати таким, що втратив чинність.

Також проєкт закону передбачає розширення та уточнення термінів з антидопінгової діяльності, визначення статусу Національного антидопінгового центру як спеціалізованої державної установи, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті.

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Крім цього, законопроєктом передбачається утворення Дисциплінарної антидопінгової комісії та Апеляційної антидопінгової комісії, Номінаційного та терапевтичного комітету і визначення порядку їх роботи.

Зазначається, що реалізація проєкту закону №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті" потребує фінансових витрат з державного бюджету України. Так, діяльність Національного антидопінгового центру та Національної лабораторії антидопінгового контролю здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Міністерству молоді та спорту України за бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту".