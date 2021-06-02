Рада хоче удосконалити законодавство про антидопінгову діяльність у спорті
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 342 народні депутати.
Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону спрямовано на приведення чинного законодавства України у відповідність із Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті, забезпечення створення необхідних правових та організаційних засад щодо акредитації лабораторії антидопінгового контролю та створення умов для дотримання Україною, Національним антидопінговим центром вимог Всесвітнього антидопінгового агентства.
Законопроєктом, зокрема, пропонується розробити новий закон "Про антидопінгову діяльність у спорті", враховуючи положення Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, а Закон України "Про антидопінговий контроль у спорті" визнати таким, що втратив чинність.
Також проєкт закону передбачає розширення та уточнення термінів з антидопінгової діяльності, визначення статусу Національного антидопінгового центру як спеціалізованої державної установи, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті.
Крім цього, законопроєктом передбачається утворення Дисциплінарної антидопінгової комісії та Апеляційної антидопінгової комісії, Номінаційного та терапевтичного комітету і визначення порядку їх роботи.
Зазначається, що реалізація проєкту закону №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті" потребує фінансових витрат з державного бюджету України. Так, діяльність Національного антидопінгового центру та Національної лабораторії антидопінгового контролю здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Міністерству молоді та спорту України за бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту".