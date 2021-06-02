Раді пропонують легалізувати медичний канабіс

Народні депутати України зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Про це повідомила одна з ініціаторів проєкту закону, член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина (фракція "Голос") під час брифінгу біля будівлі парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми з колегами на базі Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування кілька місяців працювали над написанням тексту, який підтримає український парламент. Кількість депутатів, які вчора підписали проєкт закону, - 82. Це досить багато. Його номер 5596. Він уже зараз має з‘явитися на сайті Верховної Ради”, – сказала Стефанишина.

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Голова медичного Комітету ВР Михайло Радуцький (парламентська фракція "Слуга народу"), який також взяв участь у брифінгу, наголосив, що мета відповідного проєкту закону – "легалізація саме медичного канабісу".

За словами народного депутата, медичний канабіс необхідний близько двом мільйонам українців.

"Ми 100% не дозволимо цим законом використовувати канабіс не в медичних цілях. Кожен кущ, який вирощуватиметься для медичних цілей, матиме GPS трекер. Національна поліція зможе відслідковувати шлях від виробника до хворого. Це також буде контролюватися Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров‘я. Сподіваюся, що буде контроль громадськості", — додав Радуцький.

Окрім цього він зауважив, що відповідний законопроєкт "відповідає директивам Європейського Союзу".

Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня 2021 року Кабінет Міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів синтетичний канабіноїд "Набілон" та стандартизований екстракт канабісу "Набіксімолс" та дозволив їхнє використання з лікарською метою.