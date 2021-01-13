Чим конопля відрізняється від канабісу

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що рішення про легалізацію медичного канабісу в Україні перебуває на завершальній стадії

Різновиди коноплі істотно відрізняються за вмістом психотропних речовин: тетрагідроканабінол призводить до галюцінацій, а канабідіол має знеболювальний та заспокійливий ефект, його застосовують при лікуванні хворих з епілепсією, посттравматичним синдромом, захворюваннями імунної системи, артритом, ревматизмом, астмою, хворобами Альцгеймера та Паркінсона, діабетичною нейропатією, різними формами склерозу. Екстракти з листя конопель мають виражені антибактеріальні властивості.

За матеріалами ЗМІ. Див також "Реабілітація марихуани: Україна готується провести її в два етапи"