Реабілітація марихуани: Україна готується провести її в два етапи

Українці дозріли до того, щоб підтримати легалізацію медичного канабісу для спасіння тисяч людей. Це має статися уже 2021 року

І знову народні депутати заговорили про необхідність легалізації медичного канабісу – і схоже, що цього разу, від розмов готові перейти до справи. Глава парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні нового року заявив, що рішення про легалізацію канабісу в Україні в медичних цілях перебуває на завершальній стадії.

Укрінформ з’ясовував, яких змін можна чекати найближчим часом.

«Закон для Софійки!», або На що впливає канабіс і кому може допомогти?

Взагалі-то коноплі супроводжують людство ледве не всю його історію. Від найважливішої технічної сільгоспкультури – до речового доказу у справах про поширення і вживання наркотиків. А насправді – не все так просто.

У складі конопель (рослини роду Cannabis) виділяють дві психоактивні речовини (їх називають канабіоїдами) – тетрагідроканабінол (ТГК) і канабідіол (КБД). У рекреаційному канабісі більший вміст ТГК, що має психотропний ефект та збуджує нервову систему, викликаючи той самий «кайф». А от у медичному «варіанті» – більше КБД, який не створює такого ефекту, але натомість має знеболювальні, заспокійливі та протизапальні властивості. Через це його легалізація в Україні особливо потрібна важким пацієнтам: хворим на рак для полегшення страждань, епілептикам, у яких медичний канабіс зменшує частоту нападів, а ще пацієнтам з хворобою Альцгеймера (канабіс сповільнює прогресування цієї недуги).

Яніна Соколова

Телеведуча Яніна Соколова відверто розповідала, що саме медичний канабіс допомагав їй боротися з раком, коли біль ставав нестерпним. «Настає етап, коли починає викручувати всі суглоби, всі кінцівки, ти не можеш нормально дійти до вбиральні», – каже Яніна Соколова і додає, що канабісну електронну сигарету купувала у США – за 25 доларів. Однієї такої сигарети їй вистачило, щоб пройти чотири хіміотерапії, при цьому вона використала лише 40% її вмісту, тож решту передала іншим онкопацієнтам.

На легалізацію медичної марихуани чекає й маленька пацієнтка з Києва Софійка – одна з підопічних Відділення мобільної паліативної допомоги дітям у столиці, яка страждає на фармакорезистентну епілепсію. У партії «Голос» законопроект про легалізацію канабісу, який наприкінці грудня зареєстрували у Верховній Раді, вирішили присвятити їй, надавши альтернативну назву «Закон для Софійки».

«У неї важкі та довгі напади надзвичайно болісних судом, які практично неможливо лікувати традиційними препаратами. За її життя батьки борються вже три роки: вони привозять потрібні ліки з-за кордону. Софійка потребує ліків на основі медичних конопель, і саме вона стане символом прийняття цього закону. Тому альтернативна назва цього закону – «Закон для Софійки», – пояснює депутатка Ольга Стефанишина.

Але крім згаданих станів, медичний канабіс застосовують при хронічних болях, синдромі подразненого кишківника, зокрема хворобі Крона та виразковому коліті (50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення), розсіяному склерозі, посттравматичному синдромі, тривожності, депресії тощо. Загалом же в Україні більше двох мільйонів важкохворих пацієнтів чекають на ухвалення цього закону. Хоча слід зауважити, що медичний канабіс може мати і побічні ефекти – запаморочення, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби, тому саме лікар має зважувати всі ризики та приймати рішення про призначення таких препаратів.

Ще кілька слів про ціну. Наведемо лише одну цифру. З початку 2019 року медичну марихуану за рецептом можна купити в Польщі. Ціна засобу, на який лікар випише рецепт, становить близько 65 злотих за грам або близько 500 гривень. Тим часом, німецькі лікарі розрахували, що одній людині з тяжким станом в середньому потрібно 1,8 грама канабісу на день. От і рахуйте. Щоправда, про яке саме захворювання йдеться – не повідомляється. Про тривалість лікування – також. Загалом, схоже, що лікування не дешеве, але й недоступним його теж не назвеш.

Що планує змінити влада?

Наразі використання медичного канабісу в Україні заборонене, хоча при цьому в медицині вже давно легалізовані більш важкі наркотики опійної групи – морфін, трамадол. Згідно зі словами Давида Арахамія, державні чиновники прагнуть якнайшвидше ухвалити рішення на користь пацієнтів. Відтак спочатку планують дозволити використовувати канабіс в медичних цілях без законопроекту – актом Кабміну внести його у список опіатів, які йдуть за «червоним рецептом» для онкохворих та інших тяжких пацієнтів. Це можна буде зробити швидко і для початку дозволить використовувати імпортні препарати. За словами Арахамія, у такий спосіб вдасться протестувати застосування медичного канабісу протягом 3-4 місяців.

Розробка і ухвалення закону потребує тривалішого часу.

Дмитро Шерембей

Голова координаційної ради БО «100% життя» Дмитро Шерембей, який був ініціатором петиції про легалізацію медичного канабісу в 2019 році, в коментарі Укрінформу говорить, що відповідна постанова уже готова і нині знаходиться в Кабінеті міністрів. Залишається лише зібрати міністрів і проголосувати.

«Але ухвалення постанови не відміняє прийняття закону. Постанова дає можливість отримати коридор часу, в якому стане зрозуміло, що застосування медикаментів працює на користь пацієнтів і лікарів. Але потрібен більш широкий нормативний документ – закон України, який дасть можливість правильно розвиватися галузі так, як це відбувається в усьому цивілізованому світі», – наголошує Дмитро Шерембей. Він додає, що з прийняттям закону фармкомпанії та аграрії отримають нові ринки – не лише для українських споживачів, але і для ЄС, бо виробництво медичного канабісу в Україні буде дешевше, ніж за кордоном. «Україна зможе пропонувати свій історичний товар – коноплі, що їх завжди вирощувала. І саме це завдання вирішує закон», – каже глава «100% життя».

Одна із авторів законопроекту 4553 Ольга Стефанишина пояснила, що він передбачає жорстке регулювання процесу вирощування медичних конопель. «Буде жорстко регулюватися ця сфера. Ми дозволяємо вирощувати медичні коноплі на території України, але вводимо додаткові регуляції – ліцензування процесу, введення спеціальних приміщень і їхній контроль, маркування партій, які будуть вирощуватися, і відслідковування електронних рецептів», – зазначила депутатка.

Схоже, що більшої підтримки, ніж зараз, у ініціативи з легалізації медичного канабісу в Україні ще не було – депутати Верховної Ради, міністри і також глава Православної церкви України митрополит Епіфаній підтримують таке рішення. Легалізація медичної марихуани була одним з пунктів «опитування Зеленського» під час місцевих виборів, за результатами якого понад 64% українців це підтримали. За словами Ольги Стефанишиної, значну роль зіграло те, що дуже багато років тривала роз’яснювальна робота у цьому напрямі, тож схоже, що відповідальні рішення нарешті будуть ухвалені.

Юлія Горбань, Київ