Кримські спортсмени представили Україну на змаганнях в Туреччині

В активі наших борців 5 перемог у 8 вагових категоріях.

Українські спортсмени з Криму здобули п’ять перемог у восьми вагових категоріях на змаганнях з греко-римської боротьби в Туреччині. Про це в коментарі Укрінформу розповів перший Віцепрезидент Федерації спортивної боротьби Автономної Республіки Крим Імран Усеїнов.

«З 8 сутичок у 8 вагових категоріях отримали 5 перемог. Чотири перемоги були отримані в сутичках, одна перемога технічна, яку присудили після того як суперник відмовився продовжувати змагання», - розповів Імран Усеїнов.

Перемоги здобули Мустафа Аджиєв, Ірфан Мірзоєв, Мадамін Мірзоєв, Ізет Бекіров, технічну перемогу - Азіз Сеітвелієв.

«Це були змагання до 21 року. Суперники були старші за наших спортсменів. У турецькій збірній наймолодший спортсмен - 19 років, найстарші - 21, серед наших спортсменів - наймолодші 15 років, найстаршому - 18 років. Не дивлячись на різницю у віці, показали дуже хороші результати, конкурентну боротьбу», - зауважив Віцепрезидент Федерації спортивної боротьби АР Крим.

Українські спортсмени, які продовжують тренуватися в тимчасово окупованому Криму, прибули до Туреччини 19 травня, щоб долучитися до спільних тренувальних зборів з національною збірною Туреччини з греко-римської боротьби. Загалом до Стамбулу приїхало 12 спортсменів та тренерський склад.

«Нам було важливо підвищити рівень наших спортсменів, взяти участь у зборах, плідно та результативно використати цей час. На контрольних сутичках побачили, що рівень боротьби у наших спортсменів підвищився», - наголосив Усеїнов.

Після повернення з Туреччини спортсмену почнуть підготовку до нових змагань та нового сезону. Зокрема, попереду у борця Ірфана Мірзоєва участь у чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, кримчанин Ленур Теміров поїде представляти Україну на Олімпійські ігри.

Фото: Імран Усеїнов