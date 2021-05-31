Друга «ракетка» світу відмовилася від Ролан Гаррос через небажання спілкуватися з пресою

Тенісистка з Японії Наомі Осака оголосила про відмову від участі в турнірі Відкритого чемпіонату Франції у зв'язку з необхідність давати пресконференції після матчів, які посилюють її депресію.

Як передає Укрінформ, про це Осака повідомила у Твіттері.

«Думаю, моє рішення знятися є найкращим для турніру, гравців і стану мого здоров’я. Це дасть усім змогу зосередитися на тенісному турнірі в Парижі», - написала вона.

За словами спортсменки, вона мала тривалі напади депресії після Відкритого чемпіонату США 2018 року, з якими було складно впоратися.

«Усі, хто мене знають, розуміють, що я інтроверт... Я постійно ходжу в навушниках, бо це допомагає мені притупити соціофобію. Усі представники преси завжди були добрі до мене, і я хочу вибачитися перед журналістами. Але я не люблю говорити перед публікою і маю приступи тривожності, коли виходжу до ЗМІ», - зазначила Осака.

Напередодні турніру Осака заявила, що не даватиме передбачених контрактом пресконференцій, оскільки спілкування із журналістами негативно позначається на її психічному стані.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Відкритий чемпіонат Франції з тенісу оштрафував чотирикратну чемпіонку турнірів «Великого шолома», другу ракетку світу японку Наомі Осаку на 15 тисяч доларів за відмову спілкуватися з пресою. Спортсменку попередили: якщо вона й надалі уникатиме спілкування зі ЗМІ, можуть бути й інші наслідки порушення Кодексу поведінки.

Фото: АА