Японську тенісистку оштрафували на $15 тисяч за відмову спілкуватися з пресою

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу оштрафував чотирикратну чемпіонку турнірів «Великого шолома», другу ракетку світу японку Наомі Осаку на 15 000 доларів за відмову спілкуватися з пресою,

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на USA Today Spotrs.

"Наомі Осака сьогодні вважала за краще не виконувати свої контрактні зобов’язання щодо спілкування зі ЗМІ. Тому суддя виписав їй штраф у розмірі 15 000 доларів США відповідно до статті III H. Кодексу поведінки, - ідеться в повідомленні Відкритого чемпіонату Франції. - Психічне здоров'я гравців, що беруть участь в наших турнірах, має першорядне значення для "Великих шоломів".

Передбачалося, що в неділю після матчу в першому колі, виграного в Патріції Марії Ціг з рахунком 6-4, 7-6 (4), Осака мала спілкуватися з медіа.

Крім того, спортсменку попередили: якщо вона й далі уникатиме спілкування зі ЗМІ, то "можуть бути й інші наслідки порушення Кодексу поведінки".

Осаку можуть виключити з турніру і "розпочати розслідування серйозного порушення, яке може призвести до суттєвіших штрафів і подальшого відсторонення від участі в турнірах "Великого шолома".

Осака оголосила, що нічого не говоритиме пресі, оскільки це створює проблеми психічного здоров'я, породжує невпевненість у собі через вимушене спілкування з журналістами.

Фото:usatoday.com