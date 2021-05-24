Збірна Україна з карате в європейській топ-6

В 2023 році Україна може провести чемпіонат Європи з карате.

Збірна України з карате повернулася з чемпіонату Європи в Хорватії, прокоментувала свої виступи на турнірі й поділилася очікуваннями від Олімпіади, повідомляє Укрінформ.

«Вважаю, що результат ЧЄ доволі посередній. Якби хтось з наших спортсменів виграв ще одне золото, то ми були б в трійці найкращих. В цьому, звісно, є моя провина. З повною відповідальністю заявляю, що наша чоловіча стінка зараз є найкращою в Європі. Францію, на яку завжди варто було рівнятися, ми настільки легко пролетіли, що й не помітили. У наших планах завоювати ще одну олімпійську ліцензію, тому в Парижі змагатимемося до останнього», - сказав головний тренер збірної України з карате Антон Нікулін.

«По спортсменам можу сказати, що вони зараз далеко не в найкращій формі. Акцент робитимемо на останні два місяці перед Олімпіадою», - додав Антон Нікулін.

Чемпіон Європи з карате і капітан української збірної Станіслав Горуна запевнив, що перед Олімпіадою перебуває у відмінному психологічному стані.

«Все життя ми чекали на Олімпіаду, на підсвідомому рівні до турніру я готовий. Я не хвилююся, маю розуміння, що повинен зробити. Зараз я перебуваю в тонусі, знаю своїх суперників і нікого не боюся», - сказав Станіслав Горуна.

«Я задоволений виступом, це результат командної роботи. Працюватиму далі, адже вже скоро набагато важливіша ціль. Ці медалі дуже цінні для нас, адже рівень напруги й стресу, який ми пережили на чемпіонаті, важко описати. Про цей успіх варто забути й готуватися до Олімпіади», - додав чемпіон Європи з карате.

Член виконкому Європейської федерації карате Сергій Левчук окреслив плани федерації на майбутнє й оцінив рівень карате в Україні.

«Щороку ми розвиваємося. Зараз наша команда 6-а в Європі. Ми діджитилізувалися й потроху відходимо від «совкового» ведення справ. Наші тренери проводять майстер-класи, ми рухаємося вперед. Про нас кажуть, що Україна, немов ракета, адже тепер ми маємо суддів міжнародного рівня, наші спортсмени перемагають і задають тренди. В європейській спільноті ми зараз одні з лідерів», - висловився Сергій Левчук.

«Одна з наших цілей – проведення європейського турніру в Україні. У нас вже є попередні домовленості стосовно 2023-го року. Ми – організація, яка є в європейському спортивному просторі, тому готуємося до зростання», - запевнив член виконкому Європейської федерації карате.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України з карате посіла шосте місце в загальнокомандному медальному заліку на чемпіонаті Європи в Хорватії.