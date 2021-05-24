Україна виграла «бронзу» чемпіонату Європи з карате в командних змаганнях

В сутичці за третє місце українські каратисти перемогли Францію 3:0.

Українська чоловіча збірна виграла «бронзу» чемпіонату Європи з карате у командному куміте у хорватському Поречі, передає Укрінформ.

У перших сутичках українці перемогли Кіпр (3:1) та Італію (3:1), а в третьому раунді програли Хорватії (2:3). У втішній сутичці Україна перемогла Боснію і Герцеговину (3:0), а в бронзовому фіналі була сильнішою за Францію (3:0).

Чоловіча команда виступала у такому складі: Різван Талібов, Валерій Чоботар, Андрій Заплітний, Станіслав Горуна, Ігор Лагунов, Андрій Торошанко та Костянтин Цимбал.

Як повідомляв Укрінформ, в перший день на ЧЄ у Хорватії наші каратисти виграли три медалі. Станіслав Горуна виграв «золото», Аніта Серьогіна завоювала «срібло», а Катерина Крива – «бронзу».

Фото: twitter.com/OlympicUA