Українець Горуна – чемпіон Європи з карате

В перший день на ЧЄ у Хорватії наші каратисти виграли три медалі.

Українець Станіслав Горуна виграв «золото» чемпіонату Європи з карате у хорватському Поречі, передає Укрінформ.

У фіналі український спортсмен, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, здолав 11-разового чемпіона Європи - азербайджанця Рафаеля Агаєва – 3:1.

Читайте також: Український каратист Горуна отримав олімпійську ліцензію

Сьогоднішній тріумф став першим на чемпіонатах Європи як для самого Горуни, так і для українського чоловічого карате в цілому. Шість попередніх золотих медалей для України на Євро вигравали жінки.

Це третя медаль для України на чемпіонаті в Хорватії. Аніта Серьогіна (вага до 61 кг) завоювала «срібло», а Катерина Крива (вага до 50 кг) – «бронзу».

Фото: twitter.com/OlympicUA