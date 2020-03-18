Український каратист Горуна отримав олімпійську ліцензію
Укрінформ
На Олімпіаду-2020 відібралися вже два предстваника українського карате.
Український каратист Станіслав Горуна кваліфікувався на Олімпійські ігри в Токіо. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Сьогодні 31-річний спортсмен отримав ліцензію для участі в Олімпіаді. Горуна виступить у ваговій категорії до 75 кілограм.
Минулого літа Станіслав завоював золото Європейських ігор в Мінську, перемігши у фінальному бою азербайджанця Рафаеля Агаєва.
Нагадаємо, раніше олімпійську ліцензію для українського карате завоювала Анжеліка Терлюга.
Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.