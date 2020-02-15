Терлюга виграла першу в історії України олімпійську ліцензію з карате

Анжеліка пробилася у фінал турніру в Дубаї.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Токіо, повідомляє Укрінформ.

27-річна спортсменка забезпечила собі місце на Олімпіаді після виходу в фінал етапу Прем'єр-ліги в Дубаї (ОАЕ).

Терлюга стала першою каратисткою в історії України, що вийшла на Олімпійські ігри. Карате дебютує в програмі Олімпіад тільки в цьому році. Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, Анжеліку Терлюгу визнали кращою спортсменкою України в січні. Минулого місяця Терлюга виграла «золото» і «срібло» на двох міжнародних турнірах.