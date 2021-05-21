Канада сенсаційно програла Латвії на старті чемпіонату світу з хокею

У столиці Латвії Ризі стартував 84-й чемпіонат світу з хокею.

Перший день турніру приніс сенсаціонниий результат - збірна Латвії з рахунком 2:0 обіграла родоначальників хокею команду Канади, передає Укрінформ.

Результати ігрового дня:

група А - ОКР (Росія виступає на турнірі під назвою і прапором Олімпійського комітету) - Чехія - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1), Білорусь - Словаччина - 2:5 (0:3, 0:0, 2:2);

група В - Німеччина - Італія - ​​9:4 (2:2, 5:0, 2:2), Канада - Латвія - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0),

У другий ігровий день зійдуться: Данія - Швеція, Норвегія - Німеччина, Великобританія - Росія, Фінляндія - США, Латвія - Казахстан, Чехія - Швейцарія.

Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.

Чинним чемпіоном світу є команда Фінляндії, яка завоювала титул в 2019 році в Словаччині.

Фото: IIHF.