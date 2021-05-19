Чемпіонат світу з хокею. Чи збереже Фінляндія титул?

21 травня в Ризі стартує чемпіонат світу з хокею, в якому візьмуть участь 16 найсильніших національних команд.

Турнір мав відбутися ще в минулому році, але через пандемію його перенесли. Крім того, вирішено проводити матчі лише в Латвії, хоча спочатку країна мала проводити чемпіонат спільно з Білоруссю.

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Формат же залишився без змін. Учасники розбиті на дві групи по вісім збірних. У чвертьфінал вийдуть по чотири кращі команди з кожної групи, останні місця відправляються грати в перший дивізіон.

Група А: Швеція, Чехія, Швейцарія, Словаччина, Данія, Великобританія, Росія, Білорусія

Група В: Фінляндія, Канада, США, Німеччина, Латвія, Норвегія, Німеччина, Казахстан

Нагадаємо, що чинними чемпіонами є фіни, також основними претендентами на перемогу вважаються Швеція, США і Канада. А ось шанси Росії, яка недавно розгромно поступилася чехам (0:4), серйозно зменшилися. Та ж Канада, до речі, вирушила на турнір без своїх суперзірок, але з сильною молоддю. Свою силу команда повинна показати в матчі проти США. Зараз, за ​​оцінками аналітиків Parimatch, у канадців 42% на перемогу проти 58 у збірної США.

Чемпіонат пройде в форматі «баблу» без допуску уболівальників. Хоча, в разі поліпшення епідеміологічної ситуації в столиці Латвії, можливо, певну кількість глядачів все ж можуть пустити на трибуни.

Відомий також і розмір призового фонду. Він становить близько 5 мільйонів доларів. Переможець отримує 700 тисяч, срібний призер - 650 тисяч, бронзовий призер - близько 600 тисяч доларів.

Фінал чемпіонату світу відбудеться 6 червня.

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