ЧС з хокею-2021 з підсанкційної Білорусі повністю «переїхав» до Риги
Як передає кореспондент Укрінформу Олег Кудрін, про це повідомляється на сайті латвійського національного телерадіомовлення LSM.
Турнір за участю 16-ти національних збірних відбудеться з 21 травня по 6 червня.
Для того, щоб гри всіх 16-ти команд в обох групах першості пройшли в Ризі, організатори запропонували перетворити латвійський Олімпійський спортивний центр в тимчасовий каток. Там пройдуть матчі колишньої "мінської групи" чемпіонату. Поєдинки "ризької групи", як і планувалося, проведуть на "Арені Рига".
Раніше в січні президент IIHF Рене Фазель підтвердив готовність Міжнародної федерації хокею фінансово брати участь в організації чемпіонату. У свою чергу уряд Латвії прийняв рішення підтримати і фінансово брати участь в організації турніру в країні, якщо ІІХФ надасть додаткове фінансування.
Раніше повідомлялося, що білоруську частину чемпіонату світу з хокею 2021 року IIHF в Мінську скасували "через проблеми з безпекою" за результатами перевірки експертів.
Наприкінці грудня 2020 року 47 депутатів Європарламенту направили лист президенту IIHF з вимогою відкликати проведення чемпіонату в Білорусі, оскільки ця країна, "яка не втілює етику спорту і прав людини, не має користуватися привілеєм організації такого бажаного заходу до тих пір, поки права, свободи та суверенітет народу не будуть у повній мірі дотримані й представлені їхнім урядом".
У Білорусі із серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем оголосили Олександр Лукашенко. Влада продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.
На фото: "Арена Рига"/queenconcerts.com.