Як у Лукашенка відібрали чемпіонат

Німецький бізнес зробив вирішальний вклад у те, аби у Білорусі відібрали хокейний чемпіонат світу.

18 січня рада Міжнародної хокейної федерації (IIHF) прийняла рішення, якого чекали вже кілька місяців. Білоруську частину чемпіонату світу перенесуть в іншу країну. Найімовірніше, турнір цілком прийматиме Латвія. На сайті IIHF рішення позбавити Мінськ великого хокею пояснили доволі формально (проблеми з безпекою і ситуація з коронавірусом), але реальна причина відома усім. Цей крок став частиною санкцій для режиму Лукашенка.

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Німецькі авто і косметика проти диктатора

Цікаво, що президент IIHF Рене Фазель до останнього тягнув з прийняттям рішення. Швейцарець знаний, як вмілий дипломат і маніпулятор, навіть їздив в січні до Лукашенка і тиснув йому руки, але він не зміг встояти проти зовнішнього тиску. Європейські політики і бізнес просто змусили Фазеля відібрати у Мінська чемпіонат світу з хокею. Жодних компромісів про «турнір примирення» в Європі не зрозуміли б і чемпіонат перетворився б на низку скандалів.

Водночас, вирішального удару по чемпіонату в Мінську зробили навіть не політики і білоруська опозиція, а німецькі спонсори турніру. Ключовим став ультиматум генерального спонсора чемпіонату – автомобільної компанії Skoda (належить німецькому концерну Volkswagen). Його підтримали інші спонсори – також німецькі бренди Nivea Men і Liqui Moly. Разом вони відмовились фінансувати турнір в Білорусі, виступаючи проти «усіх форм насильства і порушення прав людини».

Вийшло так, що німецький бізнес натиснув на IIHF, а Фазель вже був змушений відібрати чемпіонат у Лукашенка. Його лякали, як мільйонні втрати федерації, так і тавро «піарщика Лукашенка». За усіх обставин Фазель зробив мудрий крок, а критика з Росії і Білорусі – це вже для поціновувачів епохи «холодної війни».

Латвія сподівається, що впорається з чемпіонатом і сама

IIHF заплатить Мінську 20 мільйонів доларів відшкодувань і терміново шукатиме, де провести білоруську частину чемпіонату. Є варіант, що Латвія прийматиме увесь турнір цілком, але для цього потрібно швидко модернізувати ще одну льодову арену в Ризі. Інші варіанти – Словаччина і Данія. Міжнародна хокейна федерація прийме рішення вже найближчим часом і запевнює, що турнір відбудеться, незважаючи на коронавірус і на можливий «бойкот окремих країн». Щодо останнього, то в Мінську і Москві гарячі голови вже закликають не їхати в Ригу, чи прислати туди молодіжні збірні.

Святослав Василик, Київ