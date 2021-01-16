Skoda не спонсоруватиме чемпіонат світу з хокею, якщо він пройде у Білорусі

Чеський автомобільний концерн Skoda Auto відмовляється від ролі одного з основних спонсорів чемпіонату світу з хокею 2021 року, якщо цей турнір частково пройде в Білорусі, як планувалося досі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Твіттері «Шкоди».

"Протягом 28 років ми були горді партнерством з Міжнародною федерацією хокею (IIHF). Але ми також поважаємо прав людини і хочемо сприяти їх ньому захисту. Тому "Шкода" відмовиться від спонсорства Чемпіонату світу-2021 IIHF, якщо буде підтверджено, що Білорусь буде співорганізатором цього заходу", - йдеться в заяві компанії.

Чемпіонат, за початковими планами, мав пройти в Білорусі та Латвії з 21 травня по 6 червня цього року. Однак міжнародне спортивне співтовариство, правозахисні організації, білоруські активісти неодноразово вимагали від Міжнародної федерації хокею перенести білоруську частину турніру в іншу країну. Це пов'язано з великомасштабними репресіями проти учасників багатомісячних акцій протесту у Білорусі.

Співорганізатор першості Латвія, а також низка інших країн - учасників чемпіонату неодноразово висловлювалися проти проведення в Білорусі цього заходу.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у грудні прийняв рішення відсторонити членів виконкому Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі на чолі з Лукашенком від Олімпійських ігор та інших заходів організації. Санкції, серед інших, торкнулися і керівника Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова. Його вважають причетним до загибелі жителя Мінська Романа Бондаренка, убитого прихильниками Лукашенка у власному дворі в листопаді минулого року.

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Президент IIHF Рене Фазель на початку січня побував у Мінську, де обговорив з Лукашенком можливість проведення чемпіонату у Білорусі. Пізніше Фазель, що піддався критиці через поїздку до Мінська, заявив, що IIHF веде переговори з Данією і Словаччиною про можливість проведення частини матчів чемпіонату світу в одній з цих країн. Також можливий варіант, що всі ігри пройдуть у Ризі, Латвія вже підтвердила можливість цього.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.