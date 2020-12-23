У Європарламенті вимагають відкликати з Білорусі Чемпіонат світу з хокею

47 депутатів Європарламенту направили листа президенту Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазелю з вимогою відкликати проведення у Білорусі в 2021 році Чемпіонату світу з хокею через репресії, які режим Лукашенка застосовує проти власного народу.

Як передає Укрінформ, повний текст листа оприлюднений на персональній інтернет-сторінці депутата Європарламенту Віоли фон Крамон.

«Міжнародна федерація хокею на льоду визначає порядність як здатність бути чесним і мати сильні моральні принципи. Ми, депутати Європарламенту, сповідуємо такі ж принципи, і переконані, що вони є найбільш вірними у спорті і повністю суперечать суті тиранічних режимів. Лукашенко, жорстокий диктатор, який проголошує себе шанувальником хокею, діє всупереч усім моральним принципам, які цінує ваша федерація і які відповідають справжньому спортивному духу», - йдеться у листі.

Депутати нагадали, що статут IIHF виключає під час проведення змагань будь-які образи або приниження людської гідності, будь-які форми фізичного або сексуального насильства, морального або психологічного тиску, але режим Лукашенка уже кинув за грати, перетворив на вигнанців тисячі людей і продовжує чинити насильство проти власних громадян, які постали проти несправедливості, терору і на захист власних прав.

Депутати нагадали, що близький друг Лукашенка та голова Національної федерації хокею Білорусі виявився причетним до вбивства білоруського активіста Романа Бондаренка, і будь-які контакти IIHF з цією особою можуть зашкодити репутації міжнародної федерації.

Європейські політики висловили упевненість, що диктаторські режими намагаються використати спорт, щоб створити видимість легітимності. Цей факт, ствержують автори листа, почав знаходити відображення у діяльності Міжнародного олімпійського комітету.

«На вашій федерації лежить відповідальність за те, щоб дотримуватися власних принципів, не легітимізувати жорстокий режим та не допустити проведення Чемпіонату світу з хокею із шайбою 2021 року в Білорусі або його перенесення до Росії, яка залишається єдиним джерелом легітимності для Лукашенка», - йдеться у листі.

Євродепутати нагадали, що Європейський парламент у резолюції щодо ситуації в Білорусі від 17 вересня 2020 року вже закликав IIHF відкликати проведення Чемпіонату світу з хокею у Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, після президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року Лукашенко оголосив себе переможцем та розпочав жорстоко подавляти мирні протести громадян.

Легітимність Лукашенка не визнали більшість демократичних країн світу, включаючи країни ЄС та Україну. Європейський Союз застосував уже три пакети санкцій проти ключових чиновників Білорусі та самого Лукашенка, а також проти установ і компаній, що підтримують диктаторський режим.