У Британії заарештували вісьмох осіб за расизм у бік футболіста «Тоттенхема»

Британська поліція заарештувала вісьмох людей і ще чотирьох допитала в межах розслідування через расистські образи на адресу одного з гравців футбольного клубу «Тоттенхем».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що футболіст, ім’я якого не розголошується, став об’єктом онлайн-цькування під час матчу між «Тоттенхемом» та «Манчестер Юнайтед» 11 квітня.

Арешти підозрюваних були проведені в різних місцях на території Англії та Вельсу.

Серед заарештованих і допитаних - 10 осіб віком від 20 до 30 років, одному 32 роки, ще одному – 63 роки.

Образливі висловлювання відслідкували через онлайн-платформу, запущену на початку квітня «Манчестер Юнайтед». Вболівальники через спеціальну форму розповідають про випадки образ, а клуб передає відповідну інформацію поліції та футбольній лізі.

Як повідомлялося, у лютому компанія Facebook оголосила про посилення боротьби з цькуванням у соціальній мережі Інстаграм через численні образи на адресу британських футболістів.