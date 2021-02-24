YouTube заблокував популярний канал про шахи через «расизм»

Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала популярний канал хорватського шахіста Антоніо Радича за «шкідливий і небезпечний» контент, оскільки штучний інтелект сприйняв фразу «чорні проти білих», яка насправді була про шахи, як расизм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Independent.

Радич, відомий під псевдонімом Agadmator, веде популярний у світі шаховий канал на YouTube з більш ніж 1 млн підписників. У червні 2020 року його канал на YouTube був заблокований під час представлення шахового турніру з гройсмейстером Хікару Накамурою. Однак через добу канал розблокували.

Радич впевнений, що тимчасове блокування пов'язане з фразою «чорні проти білих», хоча автор, вочевидь, говорив про шахи.

Зазначається, що алгоритми YouTube сприйняли бесіду шахістів шкідливою. Водночас адміністрація YouTube так і не представила пояснень блокування.

Системою модерації YouTube займаються як самі працівники компанії, так і алгоритми штучного інтелекту, а це означає, що ШІ може невірно інтерпретувати коментарі, якщо його не навчити правильно розуміти контекст.

Комп'ютерні фахівці з Університету Карнегі-Меллона почали розслідування збою ШІ і змоделювали реакцію програми на відео про шахи.

Експерти використали сучасний класифікатор мови, щоб переглянути понад 680 тис. коментарів з п'яти популярних шахових YouTube-каналів.

Перевіривши вручну вибірку з 1000 коментарів, які штучний інтелект класифікував як мову ворожнечі, вони виявили, що 82% з них були неправильно тлумачені через вживання таких слів, як «чорний», «білий», «атака» та «загроза» — все це зазвичай використовується в шаховій мові.

Як повідомляв Укрінформ, Лондонська компанія DeepMind, дочірнє підприємство Alphabet, створила систему навчання MuZero - штучний інтелект навчили перемагати в іграх навіть без знання правил.