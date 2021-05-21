Руслан забив два м'ячі і віддав три гольові передачі в чотирьох матчах.

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський визнаний кращим гравцем Серії A в травні, повідомляється на офіційному сайті ліги, передає Укрінформ.

У нинішньому місяці українець забив два голи і віддав три результативні передачі в чотирьох матчах чемпіонату Італії. Забивав Руслан «Пармі» і «Дженоа».

У поточному сезоні Малиновський зіграв в 42-х матчах «Аталанти» в усіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 12 ассистов.

У середу півзахисник збірної України відзначився у фінальному матчі Кубка Італії проти «Ювентуса» (1:2), але його гол не допоміг нерадзуррі виграти трофей.

Нагадаємо, в неділю «Аталанта» завершить сезон матчем з «Міланом». Команда Джан П'єро Гасперіні достроково оформила вихід в Лігу чемпіонів і може вперше в історії зайняти друге місце в чемпіонаті.

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